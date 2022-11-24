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المتحدث باسم لجنة الأمن القومي:

استهداف مقرات الإرهابيين کان ردا على الأعمال الشريرة للجماعات الانفصالية في غرب البلاد

استهداف مقرات الإرهابيين کان ردا على الأعمال الشريرة للجماعات الانفصالية في غرب البلاد
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "أبوالفضل عمويي": لقد شهدنا تصرفات شريرة وممارسات ترهيبية من قبل الجماعات الانفصالية في بعض مدن شمال غرب البلاد مع بداية أعمال الشغب بایران لکنها هذه التصرفات قوبلت برد قوي وحاسم من قبل حرس الثورة الاسلامية .

العالم - ايران

وعن تواجد القوات الانفصالية وأعمالها الشریرة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد ، قال عمویي في تصريح خاص لمراسل وكالة إرنا الیوم الخمیس : تم توجيه التحذير اللازم لهذه المجموعات و اقليم كردستان شمال العراق قبل قیام ایران باستهداف مقرات هذه الجماعات.
وقال إن إيران كانت قد حذرت من تواجد هذه الجماعات خلال المباحثات الرسمية التي أجریت بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين على أعلى المستويات وقدمت معلومات مفصلة عن أنشطتهم للجانب العراقي ، حيث تعهد العراق بمواجهة هذه النشاطات.

وأضاف أن سلطات إقليم كردستان العراق وكذلك بغداد أكدت أنها تضع حدا لأنشطة هذه الجماعات، لكن لم تتم تلبية مطلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما اضطرت ايران للرد مرة أخرى على أعمال الجماعات الإرهابية الانفصالية في إطار القانون الدولي والدفاع عن الأمن القومي للبلاد.

وأکد أن الدفاع عن الأمن القومي للبلاد هو دفاع مشروع في إطار القانون الدولي وتابع قائلا: إننا نعتقد أن من واجب الحكومة العراقية مراعاة أمن جيرانها ، وفي هذا الإطار ، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مع احترام سيادة العراق ، تتابع هذه القضية بجدية.

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