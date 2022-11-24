أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- جوان ..

ضربات فلسطينية موجعة للكيان الصهيوني على عتبة تشكيل نتنياهو حكومة جديدة .

- إيران ..

ثلاثة انفجارات في قلب فلسطين المحتلة توقع قتيلا صهيونيا وعشرات الجرحى .

- سياست روز ..

الخطوات النووية الإيرانية الأخيرة هي رد على مواقف مجلس الحكام وأوروبا غير المسؤولة .

- آفتاب يزد..

الوزير عبد اللهيان ..أوكرانيا أذعنت بوجود تشابه كبير بين المسيرات الروسية والإيرانية .

- قدس ..

رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ يثمن تطور العلاقات بين الكيان وجمهورية آذربيجان..

- كيهان ..

حركة أنصار الله .. سنستهدف دون إنذار أية ناقلات أجنبية تحمل نفطا يمنيا مسروقا.

- إطلاعات ..

محافل أمريكية تكشف عن تعاون المخابرات المركزية وطالبان لتسهيل خروج عملاءها من أفغانستان .

- جمهوري إسلامي ..

نشاطات وتحركات القاعدة وداعش في أفغانستان تجري بعلم وإشراف حكومة طالبان .

- آفتاب يزد ..

واشنطن .. منح الصيانة لبن سلمان لن يوقف إعادة النظر في العلاقات مع السعودية.

- آرمان ملي ..

الصين تحذر حلف شمال الأطلسي الناتو من مغبة تجاوز حدوده الجغرافية .

- مردم سالاري ..

المحكمة العليا في بريطانيا ترفض السماح بإجراء استفتاء آخر على الإستقلال في إسكتلندا .

- أبرار ..

زعيم تنظيم قسد بسوريا يؤكد أن المرأة التي تقف وراء انفجار إسطنبول داعشية .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

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1- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن العراقي في مقالها( إختبار مبكر للسوداني ) ..

العراق يعاني منذ سنوات من تفشي الفساد المالي الذي حال دون تطوير البنى التحتية والخدمات رغم عائدات البلاد النفطية الكبيرة , لذلك تصدرت مطالبات مكافحة الفساد رأس قائمة مطالبات الشارع العراقي والأحزاب السياسية في هذا البلد .

( إن حكومة السوداني تواجه اليوم إختبارا حقيقيا لمدى عزمها على مكافحة الفساد بعد الكشف عن اختلاسات بأكثر من ملياري دولار)

إن التحقيقات كشفت عن شبكة اختلاسات تضم موظفين ورجال أعمال ومتنفذين مسؤولة عن اختلاس ما قيمته ملياران وخمسمائة مليون دولار, ومن هنا تتوجه الأنظار للسوداني الذي تسلم منصب رئاسة الوزراء قبل أسابيع فقط لتقييم مدى عزم وجدية حكومته على مكافحة الفساد واجتثاث جذوره.

2- إيران ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( ضحاك الحجاز ) كتبت صحيفة إيران..

عندما كان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يتابع بكل شغف وبرودة أعصاب مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر, كانت أحكام جماعية بالإعدام تنفذ في السعودية المجاورة حيث أعدم النظام السعودي سبعة عشر شخصا بحد السيف بيوم واحد .

( بن سلمان يضع نقاب الإنفتاح والعصرنة لإخفاء وجهه الحقيقي الديكتاتوري المتعطش للدماء ولقمع أي إنتقاد وإعتراض بقبضة حديدية).

وهذا ما يؤكده أحدث تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي عكس مخاوف جدية من تزايد وتسارع وتيرة الإعدامات في السعودية والتي سجلت رقما قياسيا هذا العام بإعدام مئة وأربعة وأربعين شخصا بينهم العشرات من معتقلي الرأي وكذلك من الأطفال أيضا .

3- سياست روز..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( المحكمة العليا ببريطانيا تعارض الإستفتاء بأسكتلندا)..

أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قرارا يحظر على الحكومة المحلية بإسكتلندا إجراء أي استفتاء اخر على الإستقلال دون موافقة مجلس العموم البريطاني .

( إن هذا القرار جاء ضربة قوية لآمال دعاة الإستقلال بأسكتلندا ولحكومة نيكولا إستروجن بأدنبرة التي تدعم الإستفتاء )

المحكمة استندت لقانون يحظر إجراء أية استفتاءات من دون كسب موافقة مجلس العموم والحكومة المركزية بلندن.

وتقول محافل اسكتلندية إن أغلبية الإسكتلنديين باتت تؤيد الإنفصال عن بريطانيا بعد خروج الأخيرة من عضوية الإتحاد الاوروبي على عكس ما حدث في استفتاء عام 2014.

4- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في الشأن اللبناني في مقالها ( سم مطالبات المحاصصة المميت بلبنان )..

فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للعماد ميشال عون بعد انتهاء مهامه الرئاسية .

وفازت بطاقات الإقتراع البيضاء بالأغلبية مرة أخرى لتحول دون حصول أي من المرشحين الرئاسيين الخمسة على حد النصاب اللازم من آراء النواب لتولي المنصب الرئاسي.

( إن تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يفرض على لبنان فراغا سياسيا خطيرا في ظل الأزمات العديدة التي تعصف به ).

لقد تحول مجلس النواب اللبناني الجديد إلى ميدان منافسة بين مختلف القوى والتيارات السياسية وبدلا من أن يركز النواب على مهامهم النيابية الرئيسية بتشريع قوانين تعبد الطريق أمام حل مشاكل هذا البلد .

فبقاء حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة جدا برئاسة نجيب ميقاتي لا يكفي للحد من أزمات ومشاكل لبنان أبدا .

5- وطن امروز ..

كتبت صحيفة وطن امروز في مقالها ( أردوغان على عتبة الإذعان للواقع )

لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في آخر تصريحاته إمكانية الإلتقاء بالرئيس السوري بشار الاسد في معرض حديثه عن الأجواء بين أنقرة ودمشق.

أردوغان قال إنه لا يوجد أعداء دائم في عالم السياسة وكل شيئ ممكن .

( إن تصريحات أردوغان قد تكون بداية تغيير خجول في السياسة التركية إزاء سوريا لصالح الإعتراف بالشرعية بدمشق )

فإلى جانب ما قاله أردوغان هناك تعميم من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا على كل مؤسسات الدولة وماكنتها الإعلامية بضرورة تفادي إطلاق أية تصريحات أو ملاحظات مسيئة لسوريا وللرئيس السوري بالذات, الأمر الذي يعزز احتمال حدوث تغيير في السياسة التركية إزاء سوريا باتجاه الإذعان للواقع .