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الجهاد الإسلامي تنعي شهيدي نابلس

الجهاد الإسلامي تنعي شهيدي نابلس
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسطيني اليوم الخميس شهيدي نابلس بالضفة المحتلة، البطل: محمد أحمد حرز الله (30 عاماً)، والشهيد: محمد هشام أبو كشك (22 عاماً).

العالم - فلسطين

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن" دماء الشهداء الطاهرة التي سالت دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، سوف تكتب نصرا يليق بتضحيات شعبنا وتطلعاته، وتجدد عزيمة المقاومين في استمرار ثورتهم على طريق الحرية. "

وشددت، على أن" استمرار جرائم العدو واستباحة مدننا لن يسمح باستمراره المقاومون الشجعان الذين يواصلون مسيرة التضحية وضرب العدو وتحطيم منظومته الأمنية، وندعو إلى تعزيز صمود شعبنا واحتضان مقاتليه حتى زوال الاحتلال عن أرضنا".

وتقدمت، ب"خالص التعزية والمباركة من عوائل الشهداء الكرام، ومن أهلنا في نابلس جبل النار ومن كل الأخوة المقاومين، ونعاهد الشهداء على الوفاء لدمهم حتى زوال الاحتلال، سائلين الله الرحمة للشهداء وأن يثمر دمهم نصرا وذخرا لشعبنا".

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