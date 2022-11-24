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عقب استشهاد العقيد "جعفري" في سوريا ؛

قائد الحرس الثوري متوعداً: لن تبقى شهادة دون رد

قائد الحرس الثوري متوعداً: لن تبقى شهادة دون رد
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

شدد اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة الاسلامية على أنه لكل شهيد ثأر منفصل سيؤخذ في المكان والزمان المناسبين.

العالم - ايران

جاء ذلك في حديث للواء سلامي مع وكالة انباء فارس اليوم الخميس، عقب واقعة استشهاد العميد "داود جعفري" من خبراء القوة الجو فضائية التابعة للحرس في سوريا.

وردا على استفسار الوكالة حول كيفية الثأر والرد على افعال الصهاينة، أعرب اللواء سلامي بالبداية عن تعازيه لقائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني وذوي الشهيد.

وأشار أن إذا ما رأيتم الى المشهد في فلسطين المحتلة، حيث إن محور المقاومة بصفته متصلا ببعضه وكجسد واحد، يتم الثأر للشهداء يوميا من الصهاينة.

وأضاف: ولكن ثمة ثأر لكل شهيد على حدى، وسيتم أخذ هذه الثأرات بالزمان والمكان المناسبين وهي كذلك حتي هذه اللحظة. مبينا أن مستويات هذه الاجراءات متباينة وسيتم تنفيذها إن شاء الله في حينها.

اللواء سلامي بيّن أنه على الاعداء وشعبنا العزيز الادراك بانه أي شهادة لن تبقى دون رد.

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