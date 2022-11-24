الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

تخبط اسرائيلي في توجيه الاتهامات بعد عملية القدس

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد المختص بالشأن الفلسطيني د. وائل المناعمة ان عملية القدس المزدوجة ستتسبب بكيل الاتهامات بين الاطراف الاسرائيلية.

العالم - خاص بالعالم

وقال المناعمة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الصهاينة وعبر صحيفة يديعوت أحرونوت أكدوا عدم وجود أي معلومات مؤكدة فيما يتعلق بعملية القدس وهذا ما سيسبب كيل الاتهامات من قبل الاطراف الاسرائيليين الی بعضهم البعض لشعورهم بالتقصير في فرض حالة الامن الذي وعدوا بها المستوطنين خاصة الحكومة المقبلة وعلی رأسهم بنيامين نتنياهو الذي كان يتفاخر أنه سيجلب الامن لهم وان حكومته ستكون أكثر تشدداً وتحقق الامن للمستوطنين.

وأوضح ان التشدد لن يجدي نفعاً مع شعب يُحرم من حقوقه، وهذا ما جربه الاحتلال مع الفلسطينيين، فقد اجتاح شارون قطاع غزة وعندما وسط جيش الاحتلال الی مستوطنة نتساريم في وسط غزة قال شارون ان هذه المستوطنة كتل أبيب ولا يمكن ان نتخلی عنها يوماً؛ لكنه هو نفسه وبعد العمليات المقاومة النوعية التي أذاقت جيشه ومستوطنيه الويلات، جاء ليفكك هذه المستوطنة ويفر من غزة تحت ضربات المقاومة.

وبيّن المناعمة ان هذا المشهد، يتكرر اليوم في مختلف مدن الضفة الغربية وفي القدس واذا استمرت هذه العمليات سوف تردع أي اجتياح اسرائيلي للضفة.

روابط ذات صلة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة و القدس المحتلة

مجموعة "عصا موسى" تنشر فيديو لحظة تفجيرات القدس + فيديو

قتيل وعدة إصابات في صفوف المستوطنين بتفجيرين في القدس الغربية

فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك العملية البطولية المزدوجة في القدس المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 رئیسي: صادرات إيران النفطية وغير النفطية لم تتوقف رغم الحظر

تشييع جثمان الشهيد داوود جعفري في طهران

شاهد بالفيديو.. تخبط اسرائيلي في توجيه الاتهامات بعد عملية القدس

وزارة النفط العراقية: أكثر من 9 مليارات دولار إيرادات الشهر الماضي

إصابة جندي صهيوني بعد دهسه في بئر السبع المحتلة + فيديو

البرلمان اللبناني يخفق للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية