 رئیسي: صادرات إيران النفطية وغير النفطية لم تتوقف رغم الحظر

العالم - ايران

وقال رئیس الجمهوریة امام حشد من أهالي مدينة اسلامشهر جنوب غرب العاصمة، اليوم تتقدم البلاد بجهود شعب إيران الإسلامية وشبابها رغم تهديدات العدو وقيامه بفرض الحظر علینا مضیفا أننا أحرزنا تقدما في مختلف المجالات الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية.

وأضاف أن شبابنا حاولوا التأكد من عدم حدوث مشكلة في المراكز الإنتاجية والصناعية رغم العقوبات ملفتا إننا حققنا تقدمًا جيدًا في الصناعات النووية والدفاعية والعلوم والتكنولوجيا ،والنانو

وصرح إن الأعداء يعملون على وقف تجارتنا وصادراتنا بفرض العقوبات وتوجیه التهديدات، لكن صادرات إيران النفطية وغير النفطية لم تتوقف رغم فرض الحظر علينا.

وتابع قائلا ، أقمنا علاقات سیاسیة مع دول آسيوية ودول أخرى و الأعداء ظنوا أنهم قادرون على خلق مشاكل للشعب الایراني لکن الإرادة القوية والفولاذیة للشعب في مجال العمل والتقدم والنشاط ابهرت من ينظر إلى إنجازات إيران في مجال العلم والمعرفة.

وقال إن الشعب المسلم الایراني ملتزم بالثورة والقيم، وقد أفشل العديد من حسابات العدو الخاطئة ، وسيجعل العدو یندم على كل هذه الفتن.

وقال: أريد أن أقول لأمريكا وحلفائها في المنطقة أننا تابعنا ما أوصی به أئمتنا (ع) وشهداءنا ، واليوم نتبع نفس الرسالة وهي محاربة التمييز والفساد ونعتقد أن الثورة الإسلامية ستحارب أي نوع من الفقر والفساد والتمييز ، و لا تتسامح مع هذه القضایا.

أمريكا وحلفاؤها سيتلقون صفعة قوية من الشعب الإیراني العظيم ، وأقول لتعلم أمريكا وحلفاؤها أنهم سيتلقون صفعة قوية من الشعب الإیراني العظيم.

وأكد أن الوحدة والتلاحم الوطني وتجنب الانقسام والخلافات يمكن أن تحل الكثير من المشاكل في البلاد وصرح ما ينقذنا هو دعم ولاية الفقيه حسب ما قال الإمام الخميني (ره) و أوصی به.

وأضاف : نحن عازمون على تحقيق التقدم في البلاد بسرعة ولن نتباطأ على الإطلاق في مسار التطور.