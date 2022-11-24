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عبداللهيان ينتقد نهج امريكا واوروبا غير البناء تجاه اعمال الشغب في ايران

عبداللهيان ينتقد نهج امريكا واوروبا غير البناء تجاه اعمال الشغب في ايران
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

 انتقد وزير الخارجية "حسين اميرعبداللهيان" نهج امريكا والدول الاوربية غيرالبناء تجاه اعمال الشغب الاخيرة في ايران والاستغلال السياسي من المنظمات الدولية كمنظمة حقوق الانسان.

العالم - ايران

وخلال اتصال هاتفي تبادل اميرعبداللهيان ونظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان اليوم الخميس وجهات النظر بشأن تطورات العلاقات الثنائية والدولية.

ولفت اميرعبداللهيان الى اهتمام ايران بعلاقاتها مع دول الجوار بما فيها الامارات العربية المتحدة، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لعقد اجتماع مشترك بين رجال الاعمال والتجار الايرانيين ونظرائهم الاماراتيين.

وفي جانب اخر من الاتصال الهاتفي انتقد وزير الخارجية النهج غيرالبناء الذي اعتمدتها امريكا و الدول الاوربية تجاه اعمال الشغب الاخيرة في ايران واستغلال الانظمة الدولية سياسيا.

من جانبه دعا وزير الخارجية الاماراتي الى العلاقات المستدامة والفاعلة بين البلدين واعلن عن استعداد بلاده لعقد اجتماعات للجان المشتركة ولجنة التجار ورجال الاعمال لدى البلدين خدمة لتعزيز العلاقات الثنائية.

واكد عبدالله بن زايد ال نهيان على ضرورة عدم انجرار المؤسسات المعنية بحقوق الانسان وراء التوجهات السياسة داعيا الى احياء الاتفاق النووي وحل الخلافات الفنية في هذا المجال معتبرا ذلك يصب لصالح الجميع.

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