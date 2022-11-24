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مراسل العالم: الجيش التركي يستهدف بالمدفعية قرية هرمي شيخو غرب مدينة القامشلي وتل كيف شرق ناحية عامودا بريف الحسكة شمال سورية

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

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