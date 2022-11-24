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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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اللواء حسين سلامي: احذر الاعداء الذين ينتشرون في كل مكان بأن يرحموا أنفسهم
اللواء حسين سلامي: احذر الاعداء الذين ينتشرون في كل مكان بأن يرحموا أنفسهم
اللواء حسين سلامي: نقول للأعداء ان من يريد ان يتجاوز على أمن بلادنا فسنغرقه
اللواء حسين سلامي: احلام العدو ورؤاه لن تتحقق في بلادنا ابدا
اللواء حسين سلامي: الكيان الصهيوني هو الذي يقوم بدور المنفذ لمخططات الاميركيين والبريطانيين
اللواء حسين سلامي: الرؤساء والحكام الاميركيون هم استمرار للسابقين منهم ولم يغيروا سياساتهم
اللواء حسين سلامي: الاعداء يريدون ان يؤسسوا للطاغية من جديد في بلادنا
اللواء حسين سلامي: العدو لا يستطيع ان ينظر الى بلادنا التي تحكم بالنظام الاسلامي وتحارب الدول الاستكبارية وتفشل مخططاتها
اللواء حسين سلامي: أميركا وحلفاؤها كانوا يهدفون لعزل ايران وشعبها عن العالم لكنها واصلت مسيرتها في التقدم والتطور وتحقيق الانجازات الجديدة
اللواء حسين سلامي: العدو غاضب بشدة ومجروح لأن جميع سياساته باءت بالفشل داخل البلاد
مراسل العالم: الجيش التركي يستهدف بالمدفعية قرية هرمي شيخو غرب مدينة القامشلي وتل كيف شرق ناحية عامودا بريف الحسكة شمال سورية
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش
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