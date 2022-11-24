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اللواء حسين سلامي: قوات التعبئة الشعبية وقفت امام كل مؤامرات الاعداء

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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