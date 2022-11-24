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عراقية تمتهن النّجارة وتصبح رائدة أعمال

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

من المنزل الى ورشة صغيرة جنوب بغداد نقلت هذه السيدة عملها الذي بدأته من سنوات مؤكدة شغفها بمهنة النجارة التي جعلت منها امرأة أعمال رائدة في بغداد، كاسرة  حاجز أن تكون هذه المهنة حكرا على الرجال.

العالم - خاص بالعالم

وتدين نور الجنابي في جزء كبير من النجاح الذي حققته إلى دروس الفيديو في الأعمال اليدوية المتعلّقة بالتصليحات والابتكارات الصغيرة التي كانت تنشرها على مواقع التواصل وتلقى استحسانا وتشجيعا من الآخرين.

وتتنقل نور الأم لأربعة أطفال داخل ورشتها بين معدات نجارة، مناشير ومسامير وقطع خشبية منهمكة في صنع أريكة تغلفها بقماش وردي.

وبما أن عملها يسير بشكل جيد باتت نور تستعين بأربعة عمال يساعدونها في صنع الأرائك والمقاعد والكراسي. وكون صناعتها تتضمن أقمشة وألوان فهي في هذا القسم من الورشة تتحول الى الحياكة والخياطة.

وتقوم نور بصناعة طقم كامل بكلفة تتراوح بين سبعمئة ألف دينار إلى مليوني دينار أي من حوالى خمسمئة إلى نحو الف وثلاثمئة دولارا.

ووفقا للبنك الدولي تشكّل النساء في العراق البلد الغني بالنفط نحو ثلاثة عشرة ونصف بالمئة فقط من اليد العاملة.

وفي قطاع العمل في العراق تعمل النساء غالبا كمعلمات أو ممرضات ولكن يمكن في بعض الأحيان أن يعملن في الشرطة أو في القوات المسلحة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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