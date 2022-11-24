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افغانستان: افتتاح مكتبة على أطلال مركز تعليمي تعرض لهجوم ارهابي

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

على اطلال المركز التعليمي الذي كان طعمة لاعتداء آثم الشهر الماضي في كابول، افتتح الطلبة مكتبة عامة، مكتبة تخلد ذكرى زملائهم وترفد مسيرتهم العلمية بما يعزز مستقبلهم بعيدا عن شبح الموت.

العالم - مراسلون

انشاء المكتبة من بنات افكار اسماء، الناجية من الهجوم الدامي التي تعرض لها المركز وخلف عشرات الضحايا، أصرت هي وزميلتها بالثأر من الإرهاب لرفيقاتهن اللواتي قضوا بالهجوم.

وعلى الرغم من المصاب الجلل بفقدان الاحبة تواصل الفتيات مسيرة التعليم، وها هي زينب وفاطمة تعودان الى الفصل الدراسي التي فقدت فيها جزء من أعضائهما.

أساتذة المركز يؤكدون استمرارهم رغم كل المخاطر التي تحدق بهم ويقولون أن الملهم الحقيقي لهم هم التلاميذ أنفسهم اذ انهم يرجعون بعد كل أنفجار بقوة وارادة واصرار ويحاولون طمس الإرهاب بالعلم.

امتلئت هضاب كابل العاصمة بهؤلاء الشهداء الذي يعدون بالمئات وسميت المقابر بأسماء شهداء العلم وهنا يصر رفاقهم على متابعة دربهم دون كلل أو ملل.

انطفأت شمعة اعمارهم لكن لم ولن تنطفئ شعلة العلم وشغف المعرفة عند زملائهم الناجين من الاعتداء الآثم التواقين لتحقيق غدا افضل وأامن لهم و لابناء بلدهم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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