إنطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في تونس

العالم - مراسلون

هيئة الانتخابات قالت إنها مستعدة لمراقبة الحملة الانتخابية مؤكدة انها ستتولى مراقبة التغطية الإعلامية بعد السجال الاخير بينها وبين هيئة الاعلام.

الحملة الانتخابية في يومها الأول دون اية فعاليات في الشارع كما كان يجري سابقا، عدد من أنصار الرئيس قيس سعيد المنخرطون في مبادرة لينتصر الشعب قالوا انهم يخوضون السباق الانتخابي بمترشحين في مختلف الدوائر الانتخابية داعين إلى العمل على تصفية الإرث السياسي للعشرية الماضية بشكل كامل.

يعزو محللون فتور الحملة الانتخابية إلى عدة أسباب بينها طبيعة النظام الإنتخابي الجديد على الافراد ويحذرون من برلمان جديد بلا تمثيلية حقيقية للشعب في ظل مقاطعة حزبية واسعة للانتخابات البرلمانية.

تتواصل الحملة الانتخابية إلى الخامس عشر من الشهر المقبل.

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