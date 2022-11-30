شاهد.. تحذيرات من إنهيار جيش الاحتلال الاسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

قائد أركان حرب جيش الاحتلال الأسبق غادي آيزنكوت قال، إن تكليف عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير بحقيبة مختلفة وجديدة كوزير للأمن، ستعمل على دق إسفين بينه وبين الشرطة، وبالتالي خلق حالة من تضارب الصلاحيات في الضفة الغربية المحتلة.

بدوره، قال وزير الحرب في جيش الاحتلال بيني غانتس إن استمرار تدخل الساسة في عمل الجيش ومحاولة الكسب السياسي على ظهره ستؤدي الى زيادة الانقسامات بحسب تعبيره.



ويبدو ان تحذيرات غانتس وايزنكوت لم تخرج من العدمن فالمطالبات بتحويل قوات"حرس الحدود" في الضفة الغربية المحتلة إلى مسؤولية وزير"الأمن القومي"القادم ايتمار بن غفير عديمة المسؤولية وهي تعبر عن محاولة من بن غفير لتشكيل مليشيات في صفوف المستوطنين بحسب غانتس.



وهنا يحذر مراقبون من خطورة المرحلة القادمة ، خاصة أن نتنياهو أسير بيد شركائه المتشددين المتطرفين الذين لا يمكنه تشكيل حكومة بدونهم.



فوجود اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو الائتلافية ،واحتكار قادة اليمين المتطرف حقائب وزارية حساسة يمنحهم القدرة على اتخاذ إجراءات إدارية تصعد من المواجهة ضد الشعب الفلسطيني.



فتحويل المتطرف بن غفير الشرطة، التي تخضع لإمرته بصفته وزيرا للأمن الداخلي، إلى مليشيا تطبق أجندته المتطرفة؛ لا سيما بعدما تلقى تعهدا من نتنياهو بتعديل القانونن ليكون صاحب صلاحيات مطلقة على جميع تشكيلات الشرطة، فإنها قضية تشغل الكيان وتدعم سيل تحذيرات قادة جيش الاحتلال من تداعيات حكومة نتنياهو السادسة.

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