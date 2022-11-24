رسائل تحذيرية.. صنعاء مصممة على منع سرقة ثروات اليمن

خاص بالعالم

رئيس حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء عبدالعزيز بن حبتور كشف عن نهب السعودية مليارات الدولارات من عائدات النفط اليمني التي تورد إلى البنك الأهلي السعودي.

وقال بن حبتور: إن هناك اربعة عشر مليار دولار من عائدات النفط لم يقدم السعوديون للمرتزقة سوى مليار ونصف منها، ولفت بن حبتور إلى أن حكومة صنعاء، لا يمكن أن تسمح لدول العدوان بأن تنهب ثروات اليمن النفطية والغازية.

هذا بينما ادانت حكومة المرتزقة وكذلك دول العدوان ومن معها هذه العملية العسكرية واتهموا حكومة صنعاء بالتصعيد العسكري حسب تعبيرهم.

فما هي دلالات العملية الاخيرة لقوات الجيش اليمني؟

وهل تستطيع صنعاء من خلال هذه العمليات منع سرقة النفط اليمني بشكل كامل؟

وماذا عن موقف دول العدوان وحكومة المرتزقة من هذه العمليات؟

هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيفي هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني: من صنعاء، عضو اللجنة الاقتصادية العليا رشيد الحداد، ومن دمشق الناشط السياسي معتز القرشي ليجيبا عن الاسئلة التالية:

في البداية ما هي دلالات هذه العمليات التحذيرية التي تقوم بها القوات اليمنية لمنع سرقة النفط والغاز اليمني؟

هل استطاعت برايكم القوات اليمنية فرض معادلة جديدة وايقاف تصدير او نهب النفط والغاز؟

لماذا تصر بعض الدول على شراء هذا النفط بالرغم من تحذيرات القوات اليمنية وكذلك ابلاغهم مسبقا بعدم التعامل مع المرتزقة؟

من يقوم بشراء النفط والغاز اليمني واين تذهب الاموال؟

ما هي انعكاسات هذه العمليات على عملية السلام برايكم؟

ماذا يعني تحذير حكومة المرتزقة حيث قالت امس انها اتخذت خطوات لحماية النفط وانه لا يوجد سلام بدون تصدير النفط؟

من يستفيد برايكم من عائدات النفط والغاز دول العدوان او شخصيات من حكومة المرتزقة؟

ماذا عن الاموال التي يقال انها تذهب الى البنك الاهلي السعودي؟

كيف قراءتم ايضا الدعم المالي المقدم لحكومة المرتزقة من قبل صندوق النقد الدولي؟