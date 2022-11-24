البرلمان اللبناني يفشل للمرة الـ7 على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد

العالم - خاص بالعالم

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة نتيجة فقدان النصاب في الدورة الثانية محددا جلسة جديدة يوم الخميس المقبل في الأول من كانون الأول.

في مستهل الجلسة، طالب النائب سجيع عطية بتأليف لجنة حوارية نيابية تضع خارطة طريق لكسر ما وصفه بالجمود القاتل بحق البلد معتبرا أنه لا يمكن لهذا 'الستاتيكو' الاستمرار.



النائب علي عمار واثر رفع الجلسة السابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اعتبر ان قائد الجيش جوزيف عون قدم نموذجا طيبا في ادارته للمؤسسة واستطاع من خلال قيادته للجيش ان يحمي السلم الاهلي مشيرا الى أن هذا الامر ليس له ربط بالاستحقاق الرئاسي وأن تعبير 'الفيتو' لايتم استخدامه في الداخل اللبناني.



النائب سيمون ابي رميا من جانبه كشف ان التيار الوطني الحر في نقاش جدي حول اسم المرشح الرئاسي الذي يمكن ان يكون من داخل التيار او حليف له. وعن ترشح رئيس التيار جبران باسيل أعلن أبي رميا أنه لا يريد خوض غمار المعركة الرئاسية كون الظروف الداخلية لا تسمح بذلك.



من جانب آخر، وبالتزامن مع انعقاد مجلس النواب أبطل المجلس الدستوري اللبناني في قرارين له نيابة رامي فنج لمصلحة رئيس تيار' الكرامة' فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس، كما أبطل نيابة فراس السلوم لمصلحة حيدر ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس أيضا .

وأكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أنه عند إعادة فرز خمسين قلما تقريبا تغيرت النتائج وتم تصحيحها لافتا إلى أن الطعون الاخرى في قضائي المتن وعكار سيتم البت فيها عند استكمال كل التحقيقات.

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