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قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي يلقي خطابا هاما صباح يوم السبت المقبل بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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