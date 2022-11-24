اتصال هاتفي بين السوداني وبوتين لبحث قضايا مهمة

العالم- العراق

ونقلت وكالة السومرية نيوز بأن رئيس الوزراء العراقي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وعبر رئيس مجلس الوزراء العراقي عن حرص الحكومة العراقية على إدامة العلاقة مع روسيا في مختلف المجالات، مؤكدا أن الحكومة تنتهج في علاقاتها الخارجية سياسة الانفتاح والتعاون مع محيط العراق الإقليمي والدولي.



من جانبه، هنأ بوتين رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة تشكيل الحكومة، وأعرب عن تمنياته بنجاح مهامها، كما أكد حرص روسيا على تنمية العلاقة مع العراق، والرغبة في تطويرها وفتح آفاق التعاون المتبادل.