بطلة لبنانية تدخل قائمة الشرفاء العرب الرافضين التطبيع

العالم - لبنان

وانسحبت بطلة كرة الطاولة اللبنانية بيسان شري في موقف مشرّف من بطولة العالم (تحت 11 عامًا) المقامة في البرتغال بعدما أوقعتها القرعة في مواجهة لاعبة من الكيان الصهيوني.

وبالرغم من تأثير الانسحاب على تصنيفها الدولي، إلا أنّ البطلة اللبنانية رفضت التطبيع مع كيان العدو.

ووقع الإمارات والبحرين في 13 أغسطس (آب) 2020 اتفاقية تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، ، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، وانضم المغرب والسودان إلى قائمة الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021، وسط رفض شعبي كبير لما سحقت بعض الانظمة العربية القضية الفلسطينية لتبقى جاثمة على كرسي الحكم.