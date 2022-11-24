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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: نحن ملتزمون بحقوق الإنسان ولكن لا نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية
شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان احتجز سفينة مازوت ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي
أ ف ب: المجر ترجئ مجددا المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف ناتو
مراسل العالم: الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تستهدف بقذائف المدفعية قرى وتجمعات سكنية في محيط بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي
قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي يلقي خطابا هاما صباح يوم السبت المقبل بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية
قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي يلقي خطابا هاما صباح يوم السبت المقبل بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية
اللواء حسين سلامي: احذر الاعداء الذين ينتشرون في كل مكان بأن يرحموا أنفسهم
اللواء حسين سلامي: احذر الاعداء الذين ينتشرون في كل مكان بأن يرحموا أنفسهم
اللواء حسين سلامي: نقول للأعداء ان من يريد ان يتجاوز على أمن بلادنا فسنغرقه
اللواء حسين سلامي: احلام العدو ورؤاه لن تتحقق في بلادنا ابدا
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: نحن ملتزمون بحقوق الإنسان ولكن لا نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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