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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: نحن ملتزمون بحقوق الإنسان ولكن لا نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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