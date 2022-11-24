وزراء الطاقة الأوروبيون يتفقون على مبادئ المشتريات المشتركة للغاز

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وقال سيكيلا: "لم نناقش سقف أسعار النفط. أولا يجب علينا أن ننتظر قرار السفراء".

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي في بروكسل، أعلن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الاتفاق على مبادئ المشتريات المشتركة للغاز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، من أن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار النفط قد يكون لها "عواقب وخيمة" على أسواق الطاقة.

ووفقا لبيان الكرملين "شدد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية".