الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

قتلى في صفوف "قسد" إثر استهداف تركي

قتلى في صفوف
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قالت مراسلة العالم في سوريا إن القوات التركية استهدفت ريف تل تمر في ريف الحسكة بطائرة مسيرة مما أسفر عن مقتل اربعة عناصر من قوات "قسد".

العالم - لبنان

وأضافت أن القوات التركية قصفت قرى الشوارغة والارشادية وسموقة وسد الشهباء في ريف حلب الشمالي، وكذلك قرى منبج مع تحليق طيران الاستطلاعي فوقها.

هذا وتُصعّد القوات التركية والفصائل الموالية لها من اعتداءاتها على كامل الشريط الحدودي السوري التركي اليوم الخامس على التوالي، مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى من مجموعات "قسد" المدعومة أمريكياً وشهداء عسكريين أيضا من الجيش السوري.

القصف التركي الذي ينوع في أسلوبه هذه المرة ولا يقتصر على قذائف المدفعية فقط، بل على الطائرات المسيرة والحربية أيضا.

روابط ذات صلة

تركيا تواصل استهداف الأراضي السورية لليوم الـ5 على التوالي

ماذا يعني تلميح اردوغان لعملية عسكرية برية في الشمال السوري؟

أردوغان: سندخل قريبا شمال سوريا والعراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأحزاب العربية تبارك عملية القدس المزدوجة

قمّة عربيّة صينيّة في الرياض أوائل الشّهر المُقبل

وزراء الطاقة الأوروبيون يتفقون على مبادئ المشتريات المشتركة للغاز

قتلى في صفوف "قسد" إثر استهداف تركي

ابن القرضاوي يهجو ابن سلمان وابن زايد بقصيدة نارية

إيران في ردها على أدعياء حقوق الانسان: ملتزمون بحقوق الإنسان ولا نسمح أحدا بالتدخل في شؤوننا الداخلية