قتلى في صفوف "قسد" إثر استهداف تركي

العالم - لبنان

وأضافت أن القوات التركية قصفت قرى الشوارغة والارشادية وسموقة وسد الشهباء في ريف حلب الشمالي، وكذلك قرى منبج مع تحليق طيران الاستطلاعي فوقها.

هذا وتُصعّد القوات التركية والفصائل الموالية لها من اعتداءاتها على كامل الشريط الحدودي السوري التركي اليوم الخامس على التوالي، مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى من مجموعات "قسد" المدعومة أمريكياً وشهداء عسكريين أيضا من الجيش السوري.

القصف التركي الذي ينوع في أسلوبه هذه المرة ولا يقتصر على قذائف المدفعية فقط، بل على الطائرات المسيرة والحربية أيضا.