ملتزمون بحقوق الإنسان ولا نسمح أحدا بالتدخل في شؤوننا الداخلية

العالم - ايران

وفي سلسلة تغريدات كتب حسين أميرعبداللهيان: لقد ارتكب نظام برلين، بصفته المورد الرئيسي لأسلحة صدام الكيماوية ضد الشعب الإيراني والانتهازيين الآخرين، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ سنوات بفرض عقوبات غير عادلة وغير إنسانية.

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية:: الآن هم يسيئون استخدام آليات "حقوق الإنسان" بشكل منافق للقيام بمزيد من الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان ضد شعبنا، وكل ذلك باسم "التضامن" الزائف مع الإيرانيين.

وخلص إلى القول: والأسوأ من ذلك أنهم يفعلون ذلك من أجل ألاعيبهم الداخلية العديمة القيمة.. على هذه الدول أن تعلم أن إيران القوية ملتزمة بحقوق الإنسان، لكنها لا تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية.