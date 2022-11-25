مواعيد مباريات اليوم الجمعة في مونديال قطر

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وسيحاول المنتخب الإيراني استعادة توازنه، عندما يواجه نظيره الويلزي، على استاد "أحمد بن علي المونديالي" بنادي الريان، وذلك بعد هزيمته الساحقة أمام منتخب إنجلترا (2-6) في الجولة الأولى، ضمن المجموعة الثانية.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عامة ومنتخبي قطر والسنغال خاصة، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، اليوم الجمعة في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، ضمن منافسات المجموعة الأولى (A) لمونديال قطر 2022.

ويطمح منتخب "العنابي" لتعويض هزيمته أمام نظيره الإكوادوري (0-2) في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي جرت بينهما يوم الأحد الماضي، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

كما خسر منتخب السنغال أمام نظيره الهولندي وبالنتيجة ذاتها (0-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين الماضي، على استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة.وتختتم منافسات يوم الجمعة، بمواجهة منتخبي إنجلترا وأمريكا، في تمام الساعة (19:00) على استاد "البيت" بمدينة الخور، ضمن منافسات المجموعة الثانية (B).

وفي ما يلي جدول مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، لمونديال قطر:

المجموعة الثانية (B):

ويلز x إيران – الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش

المجموعة الأولى (A):

قطر x السنغال – الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش

هولندا x الإكوادور – الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش.

المجموعة الثانية (B):

إنجلترا x والولايات المتحدة الأمريكية – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

المصدر: RT