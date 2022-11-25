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الرئيس السوري رفض مقترحا تركيا لاستقبال مسؤولين حكوميين بدمشق

الرئيس السوري رفض مقترحا تركيا لاستقبال مسؤولين حكوميين بدمشق
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية عن “سياسي لبناني دائم اللقاء بالسلطات السورية” أن الرئيس السوري بشار الأسد رفض مؤخراً مقترحاً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعقد لقاء بين مسؤولين من البلدين في دمشق.

العالم - سوريا

وقال موقع “دوفار” التركي للأنباء أن أردوغان دعا الأسد في رسالة نقلها الجانب الإيراني إلى العمل بشكل مشترك على إعادة الجيش السوري إلى المناطق التي يسيطر عليها الكرد، واتخاذ إجراءات تمنع المقاتلين الكرد من استخدام الغاز والنفط السوري، وإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، مؤكداً استعداده على إرسال مسؤولين أتراك إلى دمشق، لكن الأسد رفض العرض التركي واقترح اجتماعات تفاوضية بين مسؤولي البلدين في “دولة ثالثة”.

بالمقابل نفى مسؤول تركي رفيع المستوى مزاعم الوساطة الإيرانية، كاشفاً عن أن روسيا هي التي “دفعت تركيا لتقديم تنازلات” لكن “لم يتم إحراز أي تقدم”.

وفي تصريح اليوم (أمس الخميس) لمراسل موقع دوفار، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سؤال حول إمكانية لقائه بالأسد بالقول “قد يكون هناك لقاء مع الأسد. ليس هناك خصومة أبدية في السياسة، وفي النهاية سنخطي خطواتنا”.

المصدر: وكالة أوقات الشام الاخبارية

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