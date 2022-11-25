لجنة وزارية سورية تتفقد نسب إنجاز مشروعات دير الزور الحيوية والتنموية

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وتضمنت جولة اللجنة التي يرأسها وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة، عملية إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بدير الزور، وتأهيل المسلخ البلدي، وإعادة الخدمات، وتأهيل المحال لأصحاب الحرف الصناعية بالتعاون مع منظمات دولية، وأعمال مشروع تأهيل منطقة الصناعات الإسمنتية، وأعمال إعادة تأهيل الطرقات وشبكات المياه والكهرباء في المنطقة.

وشملت جولة اللجنة الاطلاع على أعمال تأهيل شارع الأشعري ومبنى المصالح العقارية بدير الزور، وسوق شارع ستة إلا ربع والسوق المقبي، وجسر البعث ومشفيي الأطفال والتوليد بدير الزور والسلوم الخاص والمركز الصحي في حي العثمانية.

وتابعت اللجنة سير أعمال التجديد والتأهيل في فندقي بادية الشام وأوركيديا، ومشروع مجمع الفرات السياحي، ومبنى اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في المحافظة، والمدرسة المهنية الفندقية، كما جالت اللجنة في عدد من أسواق مدينة دير الزور، واطلعت على الحالة الاقتصادية والخدمية للمواطنين.

وافتتحت اللجنة خلال جولتها مبنى مديرية السياحة بدير الزور بعد إعادة تأهيله بمساحة 600 متر مربع من 3 طوابق، والمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية الذي عاد للخدمة بعد توقف استمر سنوات الحرب الإرهابية على سورية.

وزير النفط والثروة المعدنية، أوضح في تصريح للصحفيين أن اللجنة لمست خلال جولتها وصول العديد من المشروعات الخدمية إلى مراحل متقدمة في الإنجاز والعمل، لوضعها في الخدمة خلال الفترة القريبة القادمة، حتى تساهم في تحسين الواقع الخدمي لأبناء دير الزور، وتتناسب مع حجم العودة المتزايدة للأهالي إلى مدنهم وقراهم.

وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني، أكد أهمية القطاع السياحي في النهوض بواقع المحافظة، وحاجتها للمزيد من المشروعات السياحية التي تنعكس على الواقع الاقتصادي والتنموي، ولا سيما على صعيد المنشآت الفندقية والسياحة الشعبية، إضافة إلى المشروعات المهمة المطروحة للاستثمار، ومثيلاتها العائدة للقطاع الخاص، والتي تعد رديفاً أساسياً للعمل الحكومي، وتعد مبادرة من المستثمر الوطني، حيث يتم تشميل العديد منها بقانون الاستثمار بما يحمله من مزايا.

بدوره بين محافظ دير الزور فاضل نجار أن ما أنجز في المحافظة من مشروعات جاء بدعم حكومي من الموازنات المختلفة، أو من صندوق تنمية دير الزور، في إطار خطة إعادة الإعمار والبناء التي شملت مختلف قطاعات المحافظة، بهدف تحسين الواقعين الخدمي والاقتصادي.

شارك في الجولة من أعضاء اللجنة وزير الدولة لشؤون الاستثمار المهندس محمد فايز البرشا، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي رائد غضبان.

يشار إلى أن اللجنة شكلت بقرار من رئاسة مجلس الوزراء عام 2018 كأحد بنود خطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية شاملة لدير الزور.

المصدر: الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)