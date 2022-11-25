شاهد.. المشجعون الايرانيون يفاجئون الجميع في قطر

العالم - مراسلون

وقال أحد المواطنين الايرانيين:"مشجعي الفريق الإيراني تجمعوا هنا في الدوحة كي يرفعوا معنويات الفريق في مباراته أمام فريق ويلز كي يفوز و يدخل البهجة في قلوب الشعب الإيراني".

وقال مواطن ايراني أخر:"حباً للمنتخب الوطني وعلم ايران الاسلامية جئنا ونأمل بفوز الفريق كي يفرح الشعب كثيرا".

هذا التجمع فاجأ الفرق الاخری، حيث جاء بعد خسارة المنتخب الايراني، أمام انجلترا.

وقال أحد المشجعين الايرانيين:"هؤلاء المشجعين وظيفتهم تشجيع الفريق إلى نهاية المباريات و نحن شجعنا المنتخب أيضا إلى النهاية في المبارات السابقة".

وقال مواطن ايراني اخر:"نحن جئنا حبا لإيران والوطن فإن فاز الفريق أو خسر نحبه ونشجعه".

ويبقی المشجع الايراني يدعم المنتخب الوطني علی أي حال وفي کافة الظروف.