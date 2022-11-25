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عضو اللجنة الثقافية في البرلمان:

47 دولة ضالعة في أعمال الشغب الأخيرة في ايران

47 دولة ضالعة في أعمال الشغب الأخيرة في ايران
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الايراني " علي يزدي خواه " ضلوع 47 دولة في أعمال الشغب الأخيرة وان أكثر من مليون دعوة تحريضية نشرت في الفضاء السيبراني، مشيرا الى اتخاذ الاعداء لوفاة " مهسا اميني " ذريعة لإثارة أعمال الشغب والفوضى في البلاد.

العالم - ايران

وأشار البرلماني الايراني في كلمته التي القاها امس الخميس في مسجد الرضا (ع) في مدينة ري جنوب طهران الى المحاولات اليائسة التي قام بها الاعداء منذ اليوم الاول لإنتصار الثورة الاسلامية لإسقاط النظام الاسلامي في ايران.

وتابع قائلا: ان جان بولتون الذي طرح هذا الكلام قبل 40 عاما، ها هو اليوم يكرر نفس الكلام في الوقت الذي يمر على انتصار الثورة 43 عاما، ما يظهر أن المؤامرة الاخيرة كانت في هذا الهدف.

وأوضح أن 47 بلدا و11 جهازا مخابراتيا ضالعة في اعمال الشغب الاخيرة، مؤكدا أن دولا بينها السعودية ومصر وتركيا والامارات وأجهزة مخابرات اجنبية استخدمت كل قواها للقضاء على ايران بشكل تام.

وكشف عضو اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الاسلامي عن استلام ملف ايران من الكيان الصهيوني وتسليمه الى اميركا عام 2019 التي أنفقت مليارات الدولارات لشن حرب ثقافية سياسية دبلوماسية تهدف الى اسقاط النظام الاسلامي.

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