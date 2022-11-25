مسيرة احتجاجية في تونس للكشف عن مصير مفقودي قارب الهجرة

العالم - تونس

وفي 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، فُقد الاتصال بمركب هجرة غير نظامية في البحر المتوسط، كان يحمل 18 شخصا أغلبهم من أهالي جرجيس.

وأفادت وكالة الأناضول التركيه أن المشاركين في المسيرة، رفعوا لافتات مندة بـ"تقصير الحكومة في معالجة أزمة القارب المنكوب"، مثل "متخافش يا وليدي، حقك ما يضيعش"، و"اعتصام البحث عن المفقودين، و"البحث عن الحقيقة 18/18" في إشارة إلى عدد من كانوا على متن القارب المنكوب.

وأعلن الحرس الوطني التونسي في 25 أغسطس/آب الماضي، أنه تم إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.

وعام 2021، ضبطت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات رسمية.