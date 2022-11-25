صاعقة تودي بحياة شاب في جنوب لبنان

العالم _ لبنان

وحسب الاخبار الواردة من جنوب لبنان، تحولت طرقات منطقة النبطية إلى مستنقعات مليئة بمياه الامطار المتساقطة بغزارة منذ التاسعة مساء، مصحوبة ببرق وعواصف رعدية.

ومع استمرار نزول شتاء بغزارة طلب الدفاع المدني اللبناني من أصحاب السيارات القيادة بحذر منعًا لحوادث الاصطدام والانزلاقات على الطرقات العالية في اقليم التفاح وعلى طريق النبطية مرجعيون.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس اليوم ان يسيطر منخفض جوّي شديد الفعالية متمركز فوق اليونان على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا يؤدي الى أمطار وثلوج ورياح شديدة وعواصف رعدية ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث ينحسر تدريجيًا.

الطقس المتوقع في لبنان: الجمعة: غائم اجمالاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية (تحذير من تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار) كما تشتّد الرياح لتقارب ال ٨٠ كم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٥ أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٤٠٠ م ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل وفجر السبت لتلامس ارتفاع ال ٢٠٠٠ متر.

السبت: غائم إجمالا وضباب على المرتفعات مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسّن الطقس تدريجيًا بدءًا من الصباح ويتحول الى غائم جزئيًا.