شاهد.. عملية القدس تبطل إتفاقيات السلام مع "إسرائيل"

العالم - خاص بالعالم

وأضاف لوباني في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني هب مرة من خلال عمليات التفجير ليضع النقاط الأخيرة فوق الحروف، ويصرخ مع صوت التفجير أنه لن يستسلم أمام همجية واعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي وان كانت حكومته الجديدة بقيادة نتنياهو أكثر تطرفا وان كانت بعض الدول العربية هرولة للتطبيع مع كيانه المحتل.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن نصف الجيش الإسرائيلي متواجد في الضفة الغربية المحتلة، لذا عملية القدس النوعية هي رسالة موجهة من المقاومة لقيادة كيان الاحتلال الإسرائيلي أن المعركة القادمة في التصدي ستكون أوسع وأكبر.

هذا وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل أحد المصابين في التفجير الذي وقع في شارع شعاري بالقدس.

وأوضحت سلطات الاحتلال إن 12 شخصا أصيبوا جراء الانفجار، الذي وقع يوم الاربعاء نتيجة عبوة وضعت داخل كيس قرب محطة مركزية للحافلات، فيما ذكرت صحيفة يدعوت احرنوت أن خمسة من المصابين دخلوا مرحلة حرجة. جيش الاحتلال اعلن أيضا إصابة ثلاثة اشخاص في تفجير ثان في حي راموت الاستيطاني.