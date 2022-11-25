شاهد.. عملية القدس تكشف عن مخططات مخبأة لكيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال ابو عواد في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن كيان الاحتلال الاسرائيلي يعيش أزمة فشل في الجهاز الامني منذ فترة طويلة مما جعلته عاجزا، وذلك بسبب سياسة الحكومة الاسرائيلية، حيث انه على قناعة تامة بأن سياسية التهويد والاستطيان، واستباحة الدماء، والتنكيل المستمر بالشعب الفلسطيني ستؤدي في نهاية المطاف الى عمليات فلسطينية أكبر واوسع.

وأضاف، أن الواقع على الارض لا يسمح للقوى الامنية الاسرائيلية أن تمنع كل عمل فلسطيني، لأن هناك اشتباك كبيرة بين الفلسطيني والمستوطن في الضفة الغربية، وسهولة وصول الفلسطيني الى بعض المناطق في الداخل المحتل والقدس المحتلة، والامر الاهم ان الشاب الفلسطيني يعيش اليوم حالة ثورية تحت مظلة فكر المقاومة الفلسطينية، دون الانتماء الواضح لاي فصيل من فصائل المقاومة مما يسهل عليه تنفيذ عملياته النوعية في عمق كيان الاحتلال.

هذا وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل أحد المصابين في التفجير الذي وقع في شارع شعاري بالقدس.

وأوضحت سلطات الاحتلال إن 12 شخصا أصيبوا جراء الانفجار، الذي وقع يوم الاربعاء نتيجة عبوة وضعت داخل كيس قرب محطة مركزية للحافلات، فيما ذكرت صحيفة يدعوت احرنوت أن خمسة من المصابين دخلوا مرحلة حرجة. جيش الاحتلال اعلن أيضا إصابة ثلاثة اشخاص في تفجير ثان في حي راموت الاستيطاني.