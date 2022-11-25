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شاهد..لحظه اعتناق عائلة برازيلية الإسلام في مونديال قطر

الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعتنقت عائلة برازيلية كاملة الدين الإسلامي، أثناء تواجدها في الدوحة، لمتابعة مباريات كأس العالم قطر 2022، في واقعةٍ حازت تفاعلاً كبيراً بأوساط السوشيال ميديا.

العالم - العالم الاسلامي

وأظهر مقطع فديو تداولَه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أماً برازيلية وبناتها وهي ترتدي وشاحاً على رأسها، وبدا في الفيديو الذي لاقى انتشاراً واسعاً، أحدُ الدعاة وهو يسأل الأم عن شعورهم، فقالت: "لا أعرف أن أعبر صعب أن أصفه إنه شعور يلامس قلبي".

ثم سأل ابنة لها: “هل أرغمكم أحد أم كان اختياركم؟ لتجيب :لم يرغمنا أحد الإسلام اختيارنا.

وظهر الداعية في مشهد تال وهو يلقّن أفراد العائلة الشهادتين، إيذاناً باعتناقهم الإسلام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية منذ أيام، خبراً يفيد باعتناق 558 شخصاً في الإسلام، خلال الأسبوع الأول قبل بدء مباريات كأس العالم في قطر.

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