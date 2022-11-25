الكشف عن الحالة الصحية لنائب رئیس المجلس الرئاسی الليبي

العالم - ليبيا

وقالت أوهيبة، في تصريح صحفي مقتضب: "عقب إصابته بوعكة صحية، دخل النائب في المجلس الرئاسي السيد موسى الكوني إلى المستشفى في طرابلس، حيث أجرى بعض الفحوصات والتحاليل".

وأضافت أوهيبة أنه "وبحسب إفادة الطاقم الطبي، فإن حالته مستقرة ولا تدعو للقلق".

من جانبه، كتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، عبر فيسبوك: "تمنياتي لأخي موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي بالشفاء العاجل، وأن يتجاوز الوعكة الصحية التي تعرض لها. سائلين الله أن يمده بالصحة ويديم عليه العافية".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء الخميس، بتعرض موسى الكوني إلى وعكة صحية طارئة.

وذكرت صحيفة "الساعة 24" الإخبارية، أن موسى الكوني أصيب بجلطة، وأن وضعه الصحي "مستقر حاليا.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصدر في المجلس الرئاسي الليبي أن الكوني تعرض إلى أزمة صحية عقب عودته من المُشاركة في مؤتمر التعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل في تونس.

وفي آذار/ مارس الماضي، خضع موسى الكوني لرحلة علاج استمرت أكثر من شهر في إسبانيا، قبل أن يعود رفقة عضو المجلس عبدالله اللافي، في التاسع من نيسان/ أبريل، إلى طرابلس.