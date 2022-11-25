النواب العراقي يهمل إقرار القوانين التي ينتظرها المواطنون

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، عزى بعض النواب الأسباب الى غياب التوافق السياسي حول بعض القوانين كالموازنة وتعديل رواتب الموظفين.

فقد تغيب عن جلسة اليوم لمجلس النواب، أهمّ وأحوج القوانين المنتظرة من المواطنين، وجدول أعمال وضعت فيه قوانين بعضها مرحلة من دورات سابقة فيما يستمرّ إهمال تشريع القوانين المهمّة سواء المتعلّقة بالجانب الإقتصادي أو الخدمي.

التعطيل كان ولا يزال سببه غياب التوافق السياسي حول بعض القوانين كالموازنة وتعديل رواتب الموظفين وغيرها من التشريعات ذات الجنبة المالية على وجه الخصوص، فيما اكد نواب انّ الخلافات لا تزال حاضرة داخل اللجان النيابية.

كثيرة هي مشاريع القوانين ما بين المعطّلة والمرحّلة، مشاريع بعضها تتوقّف على إقرارها مفاصل حياتية مختلفة وأخرى تسهم بحلّ مشكلات وإنتشال واقع مجتمعي.