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إلغاء هدف لإيران في الدقيقة 16..

مباراة إيران - ويلز .. تغطية مباشرة في كأس العالم 2022

مباراة إيران - ويلز .. تغطية مباشرة في كأس العالم 2022
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

بدأ مباراة منتخبي إيران - ويلز في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، على ملعب أحمد بن علي بمنطقة الريان.

العالم - رياضة

* إلغاء هدف لإيران في الدقيقة 16 بسبب التسلل بعد العودة لتقنية الفار

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ويحتل منتخب ويلز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطة واحدة فقط، في حين يتواجد منتخب ايران في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

ويتطلع منتخب إيران لتحقيق الفوز في ثاني مبارياته بالمونديال، لإحياء آماله للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بعد الهزيمة أمام إنجلترا في لقاء الجولة الأولى.

بينما يرغب منتخب ويلز في أن يقترب من التأهل بالحصول على الثلاث نقاط من مباراة إيران يتربع بهم على صدارة المجموعة في انتظار لقاء أميركا وإنجلترا.

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إلغاء هدف لإيران في الدقيقة 16.. مباراة إيران - ويلز .. تغطية مباشرة في كأس العالم 2022

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