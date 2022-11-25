مباراة إيران - ويلز .. تغطية مباشرة في كأس العالم 2022

العالم - رياضة

* إلغاء هدف لإيران في الدقيقة 16 بسبب التسلل بعد العودة لتقنية الفار

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* السيد حسين حسيني ينقذ هجمة خطيرة

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ويحتل منتخب ويلز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطة واحدة فقط، في حين يتواجد منتخب ايران في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

ويتطلع منتخب إيران لتحقيق الفوز في ثاني مبارياته بالمونديال، لإحياء آماله للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بعد الهزيمة أمام إنجلترا في لقاء الجولة الأولى.

بينما يرغب منتخب ويلز في أن يقترب من التأهل بالحصول على الثلاث نقاط من مباراة إيران يتربع بهم على صدارة المجموعة في انتظار لقاء أميركا وإنجلترا.