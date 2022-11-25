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بالفيديو.. أول صلاة جماعة في مونديال قطر قبل مباراة ويلز وإيران (فيديو)

الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

حرصت جماهير المونديال على إقامة صلاة الجماعة في محيط ملعب "أحمد بن علي" قبيل انطلاق مواجهة منتخب إيران ومنتخب ويلز، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم.

العالم - قطر

وتبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا وفيديوهات حظيت بتفاعل كبير بين المغردين.

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بالفيديو.. أول صلاة جماعة في مونديال قطر قبل مباراة ويلز وإيران (فيديو)