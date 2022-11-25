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ما وراء عدم التوصل لانتخاب رئيس جديد للبنان؟

الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

رأى الصحافي اللبناني رضوان عقيل، انه من خلال مواكبة الجلسة الاولى الى الجلسة السابعة، لا يلمس ان هناك نية حقيقية عند مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للبنان حتى الان.

خاص بالعالم

واوضح عقيل في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت"، انه يتوقع في جلسة الخميس المقبلة عدم اكتمال النصاب، لان مجموعة من النواب بدأوا يقولون انه لا فائدة لانعقاد مثل هذه الجلسات، ما داموا لا يستطيعون ايصال النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية.

واكد عقيل، ان هذه المراوحة كانت متوقعة نتيجة حالة المناكفات والخلافات السياسية، لان هناك توازن سلبي بين الكتل النيابية، وداخل كل فريق لديه مجموعة من المشاكل، وبالتالي تؤثر على انتخاب رئيس للجمهورية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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