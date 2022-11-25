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صحيفة عبرية: اتفاق على تعيين 'بن جبير' وزيــراً لـ'الأمــن الداخـلي' الصهيوني

صحيفة عبرية: اتفاق على تعيين 'بن جبير' وزيــراً لـ'الأمــن الداخـلي' الصهيوني
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاق بين حزبي "الليكود" و"عوتسما يهوديت"، بتعيين بن جبير "وزيرا للأمن الداخلي" في كيان الاحتلال.

العالم - الاحتلال

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:" تم التوقيع على اتفاق بين "الليكود" و"عوتسما يهوديت"، لتعيين "بن جبير" "وزيرا للأمن الداخلي" للكيان الصهيوني.

ويُشار إلى أنه يُعد هذا الاتفاق هو الأول في الطريق إلى تشكيل حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي تعثر تشكيلها منذ انتخاب حزب "الليكود" وكتلة اليمين بأغلبية في الكنيست الصهيوني في الأول من نوفمبر الحالي.

وأضافت الصحيفة العبرية: "سيكون بن غفير عضواً في الحكومة و"وزيراً للأمن الداخلي" بصلاحيات كبيرة".

وكان قد هدد بن جبير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بعقوبات وسلسلة من الإجراءات القاسية ضدهم في حال تم تعيينه وزيراً للأمن الداخلي في الكيان الاحتلال.

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