صحيفة عبرية: اتفاق على تعيين 'بن جبير' وزيــراً لـ'الأمــن الداخـلي' الصهيوني

العالم - الاحتلال

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:" تم التوقيع على اتفاق بين "الليكود" و"عوتسما يهوديت"، لتعيين "بن جبير" "وزيرا للأمن الداخلي" للكيان الصهيوني.

ويُشار إلى أنه يُعد هذا الاتفاق هو الأول في الطريق إلى تشكيل حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي تعثر تشكيلها منذ انتخاب حزب "الليكود" وكتلة اليمين بأغلبية في الكنيست الصهيوني في الأول من نوفمبر الحالي.

وأضافت الصحيفة العبرية: "سيكون بن غفير عضواً في الحكومة و"وزيراً للأمن الداخلي" بصلاحيات كبيرة".

وكان قد هدد بن جبير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بعقوبات وسلسلة من الإجراءات القاسية ضدهم في حال تم تعيينه وزيراً للأمن الداخلي في الكيان الاحتلال.