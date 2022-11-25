بغداد وواشطن تبحثان العلاقات الثنائية

العالم - العراق

ونقلت وكالة السومرية نيوز أن رئيس الورزاء العراقي استقبل وفداً للكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور مارك تاكانو، وعضوية عدد من أعضاء الكونغرس، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق.

وقدّم السيناتور تاكانو، الذي يرأس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس، تهانيه للسوداني بمناسبة مباشرته مهامّه ونيل الحكومة ثقة مجلس النوّاب، بوصفه أوّل وفد يمثل الكونغرس الأمريكي يزور العراق بعد تشكيل الحكومة".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسير مجريات الحرب على الإرهاب وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول "داعش".

كما جرى البحث في تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وجهود مواجهة شحّة المياه، وفقا للبيان.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اللقاء الى "أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، وسعي العراق إلى تأكيد علاقة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق، ويدعم استقرار المنطقة وأمنها".