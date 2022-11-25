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شاهد.. احتفالات تجوب شوارع طهران بعد فوز المنتخب الايراني على 'ويلز'

الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

جابت الجماهير الايرانية شوارع العاصمة طهران وبقية المدن فور انتهاء مباراة ايران وويلز تعبيرا عن فرحتهم بفوز منتخبهم بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بمونديال قطر.

العالم- ايران

وسجل روزبه جشمي كرة مميزة سددها من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك منتخب ويلز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وبعدها بلحظات عزز المنتخب الوطني الإيراني تقدمه بالهدف الثاني عن طريق رامين رضائيان.

وشهدت المباراة تعرض واين هينيسي حارس مرمى ويلز للطرد في الدقيقة 87 من المباراة اثر ارتكابه خطأ ضد مهدي طارمي خارج منطقة الجزاء.

وقدم المنتخب الوطني الايراني عرضا قويا، وسيطر على مجريات المباراة لاسيما في الشوط الثاني، وأخطر مرمى ويلز عدة مرات، منها 3 ضربات تصدى لها قائم مرمى ويلز.

كما ألغى الحكم ماریو اسکوبار من غواتيمالا، هدفا لمنتخب ايران في الشوط الاول بداعي التسلل.

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شاهد.. احتفالات تجوب شوارع طهران بعد فوز المنتخب الايراني على 'ويلز'

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