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بسبب قوة واستعداد قوات ايران المسلحة..

العميد فدوي: أمريكا لا تتجراء على مواجهة إيران

العميد فدوي: أمريكا لا تتجراء على مواجهة إيران
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، إن أمريكا لا تتجراء على مواجهة إيران بسبب قوة واستعداد القوات المسلحة الايرانية.

العالم- ايران

وأضاف العميد بالحرس الثوري علي فدوي اليوم الجمعة في تجمع ضخم للتعبويين في مدينة أردستان: الأمريكيون يعرفون جيدًا أنهم إذا اتخذوا إجراءات ضد إيران الإسلامية، فسوف يتضررون بشدة.

و تابع قائلا: قوات التعبئة والحرس الثوري لعبت دوراً بارزا في كل ساحات الثورة واليوم رغم كل قدرات أعداء النظام الإيراني ، فإن النتائج التي تم الحصول عليها، لصالح النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي أن الأشرار يتصرفون وفق أحكام الشيطان منذ 44 سنة ، ولن نفشل إذا عملنا بأمر الله ، لأن الحرب بين الحق والباطل لا تنتهي ، والله مع الحق وعلى هذا الأساس لا أحد يقدر ان يتغلب على الحق .

واضاف العميد فدوي: كل الدول الأوروبية ليست قادرة على الوقوف ضد الولايات المتحدة بالاتحاد مع بعضها البعض ، لكن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية بوحده لديه هذه القوة والسبب في ذلك هو اتباع أمر الله.

وأكد أن العدو يبعث برسالة دائمة لكي لا نقوم بإجراءات ضده وهو على علم كامل بقدرات الجمهورية الإسلامية الايرانية.

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بسبب قوة واستعداد قوات ايران المسلحة.. العميد فدوي: أمريكا لا تتجراء على مواجهة إيران