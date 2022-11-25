الحديدة: وقفات تبارك عمليات القوات المسلحة لوقف نهب الثروات النفطية

العالم- اليمن

واستنكر المشاركون في الوقفات، موقف دول العدوان والاستكبار العالمي ومعهم الأمم المتحدة الرافض لإجراءات وخطوات منع نهب ثرواتنا النفطية والدفاع عن حقوق شعبنا اليمني من خلال قواته المسلحة وبما لا يخالف كل القوانين الإلهية والبشرية والعالمية.

وأكدوا "رفض شعبنا اليمني للتحركات الأمريكية غير المقبولة والمرفوضة تماما في حضرموت وغيرها من المحافظات."

وأعلنت البيانات "التأييد والدعم الكامل لكل الأحرار والشرفاء في حضرموت وفي كل المحافظات المحتلة والاستعداد الكامل لدعمهم بكل الإمكانيات حتى تطهير كل شبر من الغزاة والمحتلين".

كما أكدت البيانات "الموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وباركت العمليات البطولية التي ينفذها أبناء الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة ضد المجرم الصهيوني المحتل".

ودعت البيانات" الجميع إلى التفاعل مع مناسبة ذكرى الشهيد والتركيز على الاهتمام والرعاية لأسر الشهداء والجرحى وأسر الأسرى والمفقودين".