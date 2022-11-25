السلطات الباكستانية تطلب من خان وقف مسيرته الاحتجاجية نحو إسلام آباد

العالم - باكستان

ويقول خان إنّه سيستأنف مسيرته الاحتجاجية غداً، بعدما نجا من محاولة اغتيال هذا الشهر. وقال صنع الله إنّ هناك "خطراً" على حياة عمران خان.

وفي وقتٍ سابق، تظاهر الآلاف من أنصار "حركة الإنصاف"، حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، تنديداً بما تعرض له من محاولة اغتيال، وسط توترات متصاعدة في باكستان.

وجاءت المسيرات الاحتجاجية بالرغم من تحقيق عمران فوزاً مُهماً في الانتخابات الفرعية، إذ نال 6 من 8 مقاعد في الجمعية الوطنية.

وبعد حجب الثقة عنه في البرلمان، في نيسان/أبريل الماضي، يتطلع خان إلى خوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2023.