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الاحتلال يشتري عشرات المركبات المصفحة لقمع المواجهات بالضفة المحتلة

الاحتلال يشتري عشرات المركبات المصفحة لقمع المواجهات بالضفة المحتلة
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول المشتريات في جيش الاحتلال عن شراء عشرات المركبات المصفحة، وذلك للاستخدام العاجل وقمع المواجهات في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - الاحتلال

وقال نائب المدير العام ومسؤول شعبة المشتريات في جيش الاحتلال "آفي ددون" أنه تقرر شراء 50 مركبة عسكرية مصفحة بشكل عاجل من شركة "بيلسان ساسا" التي تصنع مركبات مصفحة تسمى "ساند كات" التي تعتمد على طراز فورد F-550.

ويعاني جيش الاحتلال من نقص في المركبات المصفحة مؤخراً وذلك في ظل تسارع العمليات في الضفة المحتلة والاقتحامات اليومية للمناطق، بالإضافة لتضرر عدد كبير من المركبات بفعل تفجير العبوات وإطلاق النار من المقاومين.

ومطلع الشهر الجاري، قرر جيش الاحتلال التزود بالوسائل القتالية والجيبات المصفحة الحديثة لمواجهة الأحداث المتصاعدة في الضفة المحتلة بر صفقة بقيمة مئات الملايين من الشواقل.

كما قرر الجيش التزود بنحو 2500 سترة واقية ضد الرصاص لصالح جنوده في الضفة المحتلة في ختام جلسة تقييم للأوضاع الأمنية وفي ظل استمرار تعرض قواته للنيران خلال اقتحامها للأراضي الفلسطينية.

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