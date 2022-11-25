شاهد أجواء الفرح تعمّ شوارع إيران بعد فوز المنتخب الإيراني على فريق ويلز

العالم - خاص بالعالم

وقال مواطن إيراني مشجع :"نحن سعداء جدا بان ايران حققت الفوز وان شاء الله في المباراة القادمة امام المنتخب الامريكي نحقق الفوز عليهم ونتأهل الى المرحلة قادمة".

فيما قالت مواطنة ايرانية معبرة عن فرحها:"موجة الفرح في الشارع حقا تظهر بأن الشعب الايراني يتحلى بالغيرة

ويقف مساندا لفريقه الوطني ولم يتخل يوما عن الجمهورية الاسلامية والفريق الوطني".

حيث خرجت فئات الشعب المختلفة تجوب شوارع طهران معبرة عن فرحها واعتزازها بالفريق الايراني الذي حقق انتصارا ساحقا اليوم في مباراته اليوم في قطر.



وأكدت مشجعة ايرانية:"هذا هو تجلي من تجليات ايراننا القوية أنا سعيدة جدا وأتمني دوما ان تظهر ايران قوية دائما وتدوم الفرحة في بلادنا".

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