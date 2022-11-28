بدء مناورات عسكرية إسرائيلية شاملة في الضفة

العالم - مراسلون

المناورات التي استخدمت فيها اليات ثقيلة تحاكي حالة انفجار في الضفة او انتفاضة فلسطينية جديدة وكيفية التعامل معها واخمادها.

لماذا المناورات في الضفة الغربية، التصعيد الاسرائيلي الاخير في الضفة والمواجهة التي خاضتها عناصر المقاومة الفلسطينية من عرين الاسود وكتيبة جنين دقت ناقوس الخطر لدى اجهزة الامن الاسرائيلية.

التي اصبحت تشعر بخطورة الموقف حال انفجرت الامور وتحولت الى انتفاضة مساحتها الجغرافية الضفة الغربية والقدس المحتلة، وعليه فهي تحاول ان تستعد من خلال المناورات للاسوء.

الاحتلال الاسرائيلي يدرك تماما ان ممارساته على الارض الفلسطينية من المحال ان تبقى دون ردة فعل .

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