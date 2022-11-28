الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

بدء مناورات عسكرية إسرائيلية شاملة في الضفة

الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

مناورات عسكرية اسرائيلية حتى بداية شهر ديسمبر المقبل، مكان المناورات ليس الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة ولا في جنوبها بالقرب من قطاع غزة، وانما في الضفة الغربية، والزمان يرتبط بحالة انفجار اصبحت ظاهرة نتيجة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - مراسلون

المناورات التي استخدمت فيها اليات ثقيلة تحاكي حالة انفجار في الضفة او انتفاضة فلسطينية جديدة وكيفية التعامل معها واخمادها.

لماذا المناورات في الضفة الغربية، التصعيد الاسرائيلي الاخير في الضفة والمواجهة التي خاضتها عناصر المقاومة الفلسطينية من عرين الاسود وكتيبة جنين دقت ناقوس الخطر لدى اجهزة الامن الاسرائيلية.

التي اصبحت تشعر بخطورة الموقف حال انفجرت الامور وتحولت الى انتفاضة مساحتها الجغرافية الضفة الغربية والقدس المحتلة، وعليه فهي تحاول ان تستعد من خلال المناورات للاسوء.

الاحتلال الاسرائيلي يدرك تماما ان ممارساته على الارض الفلسطينية من المحال ان تبقى دون ردة فعل .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

مستوطنون يقومون بجولات استفزازية داخل باحات الأقصى

حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

الجبهة "الشعبية" تحذر من تسريع وتيرة الاستيطان بمدينة القدس

شاهد.. مناورات عسكرية اسرائيلية.. هل هي اعلان حرب؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إنطلاق المؤتمر الدولي حول مرور 16 عاما على حصار قطاع غزة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-11-2022

شاهد.. قناة عبرية تكشف عن مخطط صهيوني وما سيحصل في ايران!

العميد تنكسيري : بحرية الجيش الايراني اصابت ادعياء الهيمنة على البحار بالافلاس والذل

استشهاد احد قوات التعبئة على ايدي الارهابيين في اصفهان 

بالفيديو.. في يوم البحرية الإيرانية..القوات البحرية تؤكد حضورها الحيوي