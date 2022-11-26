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ملخص.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة غربية ضد إيران

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "إنقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت الى إستخدام الغرب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط ضد إيران.

العالم – انقلاب الصورة

في سياق الضغوط المتواصلة والحرب المفتوحة على إيران وما بات يعرف بالحرب المركبة التي تخوضها جهات عديدة ضد إيران مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا يدين إيران ويتهمها بعدم التعاون، ما يؤكد بأن الغرب كلما يريد الضغط على إيران تصبح هذه الوكالة الدولية أداة للضغط، بالرغم من أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد قبل أيام قليلة بأن وكالته لديها علاقات مباشرة مع إيران وبحسب المعطيات فأن الأخيرة لا تنوي استخدام برنامجها النووي لصناعة قنبلة نووية.

يأتي هذا في ظل إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية عشرات البيانات التي أشادت بتعاون إيران وشفافية برنامجها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6454488

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