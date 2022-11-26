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الرئيس رئيسي: ماليزيا من أولويات ايران الإسلامية والآسيوية

الرئيس رئيسي: ماليزيا من أولويات ايران الإسلامية والآسيوية
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

 اعتبر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، ماليزيا من الأولويات الإسلامية والآسيوية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وفي اتصال هاتفي اجري يوم الجمعة هنأ الرئيس الايراني ، رئيس وزراء ماليزيا ، أنور إبراهيم ، على انتخابه لهذا المنصب، وقال: إن إيران وماليزيا تتمتعان بقدرات كبيرة ومتنوعة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والتعاون الدولي، حيث ان الاهتمام الجاد من قبل مسؤولي البلدين يمكنه تفعيل هذه القدرات في سياق مصالح البلدين.

وشدد رئيس الجمهورية على تطوير العلاقات الثنائية وقال: ان ماليزيا تعد من الأولويات الإسلامية والآسيوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جانبه قال "أنور إبراهيم" ، رئيس وزراء ماليزيا ، في هذا الاتصال الهاتفي أن إيران وماليزيا لديهما طاقات كبيرة لتوسيع العلاقات في المجالات الثقافية والتجارية وقال: سنبذل قصارى جهودنا للمزيد من تطوير العلاقات بيننا كبلدين وشعبين اسلاميين كبيرين.

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