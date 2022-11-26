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قائد الثورة الإسلامية: حضور قوات التعبئة يؤكد أنّ الثورة الإسلامية متجددة وحية ولا سيما أمام الذي يظهرون عداءهم للثورة

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

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قائد الثورة : وجود قوات التعبئة في كل حقبة يؤكد أنّ الثورة ما زالت متجددة

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