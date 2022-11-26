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قائد الثورة الإسلامیة: التعبئة هي الثقافة والفکر

قائد الثورة الإسلامیة: التعبئة هي الثقافة والفکر
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

قائد الثورة الإسلامیة: التعبئة هي الثقافة والفکر اعتبر قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي " التعبئة "، ثقافة وخطابا وفكرا وأكد في الأحداث الأخيرة بایران، بذلت قوات التعبئة جهدها لمنع وقوع الظلم على الشعب الايراني من قبل مجموعات مشاغبة ومرتزقة وهذه القوات هي نفسها تعرضت للظلم.

العالم - ايران

وقال قائد الثورة الاسلامية اليوم السبت خلال استقباله جمعا من قوات التعبئة في حسينية الامام الخميني (ره) في طهران إن التعبئة "،تعتبر ثقافة وخطابًا وفكرًا وأکد أنها ليست مجرد مؤسسة عسكرية بل مکانتها أعلی منها ولا تقتصر نشاطاتها على المجال العسكري فقط، بل يجب أن يكون حاضراً في جميع المجالات، بما في ذلك العلوم الدينية والعلوم المادیة.

واعتبر قيام قوات التعبئة (البسيج) بعمل جهادي دون أي توقعات من ميزات هذه القوات.

وقال اية الله خامنئي: هناك الملايين من التعبويين في العالم الاسلامي مضيفا أن لغة قلوبنا وقلبهم واحدة، وتوجهاتهم هي نفس توجهاتنا.

وأضاف أن "الباسيج" لها مكانة بارزة في الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي وقال إن الجبهة الاستعمارية الغربية تتخذ نهجًا خاصًا تجاه غرب آسيا لما لها من الاهمية ولمصادرها النفطية كون النفط هو أهم عامل في حركة العجلات الصناعية للغرب.

وأشار إلی الخصائص الجغرافية والجيوسياسية لغرب آسيا وخاصة إيران وقال إن الثورة الإسلامية غيرت قلوب الدول المجاورة لإيران ،

وتابع أن الأمريكيين قرروا شل دول الجوار ، وهي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية ، قبل قرار لشن العدوان علی إيران ، وكشف الأمريكيون أنفسهم عن هذه الخطة عام 2006. وقالوا یجب علینا أن نطیح بالدول الست وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال قبل مهاجمة ایران .


يتبع ..

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